Лимитированную серию карт «Стрелка» к 100-летию «Мострансавто» выпустили в Подмосковье

АО «Мострансавто» выпустило лимитированную серию транспортных карт «Стрелка» в честь 100-летия предприятия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Юбилейные карты с эксклюзивным дизайном «Мострансавто. 100 лет движения» выполнены в черном и желтом цветах. Тираж серии составил 10 тыс. экземпляров. Приобрести карты можно в кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто», а также в почтовых отделениях и кассах ЦППК (со следующей недели).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе обновили 284 автобуса, запустили 14 новых маршрутов, интегрировали 25 маршрутов между областью и столицей.