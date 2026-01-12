Губернатор Подмосковья обсудил с правительством региона работу общественного транспорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона работу общественного транспорта в 2025 году, а также обозначил планы на 2026-й.

«Мы видим позитивную динамику в работе общественного транспорта. У нас традиционно большая программа по обновлению подвижного состава — 5% обновляем. Плюс наше сотрудничество с Москвой и по передаче маршрутов, и по оснащению техникой тоже должно дать результат. Нам нужно и дальше усиливаться в этой части», — сказал губернатор.

Он отметил, что регион активно растет и все большее количество людей пересаживается с личного транспорта на общественный. Также глава региона подчеркнул важность работы по привлечению водителей.

В 2025 году в Подмосковье обновили 284 автобуса, запустили 14 новых маршрутов, интегрировали 25 маршрутов между областью и столицей. Общественный транспорт региона перевозит 2,5-3 млн пассажиров в день. Около 7,9 тыс. автобусов обслуживают свыше 1,8 тыс. маршрутов. Всего в регионе работает 116 перевозчиков, основной из них — АО «Мострансавто».

За год Москве передали 25 маршрутов из Химок, Красногорска, Долгопрудного и Одинцова. Это позволило высвободить более 100 автобусов, которые были направлены на самые востребованные направления к МЦД и ж/д станциям.

В 2026-м планируется передать столице еще 54 маршрута на северо-западе, западе и юго-западе, а также севере и северо-востоке региона. Это позволит направить на самые востребованные направления еще 442 автобуса. В целом за четыре года планируется перенаправить 170 маршрутов (более 1,5 тыс. автобусов).

АО «Мострансавто» в 2025 году обновило 284 автобуса. На новый год запланировано обновление еще как минимум 250 автобусов. Также по просьбам жителей изменили схемы движения на 130 маршрутах, дополнительно выпустили более 270 автобусов на 127 маршрутах, повысили класс автобусов на 38 маршрутах, скорректировали расписание на 246 маршрутах.

«В прошлом году «Мострансавто» увеличило количество водителей (+235), с помощью проактивного технического обслуживания сходы автобусов с линий удалось снизить на 15%, а количество автобусов в ремонте — на 41%. Процент выполнение рейсов вырос на 2,4%. Таким образом, количество жалоб на автобусы снизилось на 25%», - рассказал гендиректор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей к осторожности, находясь за рулем личного транспорта.