Люберцы вошли в тройку округов-лидеров в Подмосковье по числу знаков ГТО

Люберцы вошли в тройку округов-лидеров в Подмосковье по количеству полученных знаков комплекса ГТО в 2025 году, местным жителям было присвоено более 3,4 тыс. знаков. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Нормативы в прошлом году выполнили 6,4 тыс. люберчан. Наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. С 2025 года за выполнение нормативов можно также оформить налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей за налоговый период. На территории региона работают 64 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», список размещен здесь.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

