Лось погиб от рваных ран из-за колючей проволоки, установленной в лесу Подмосковья

В лесу региона из-за установки колючей проволоки погиб лось, еще несколько животных получили ранения. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В ходе одного из рейдов специалисты охотконтроля обнаружили в лесу заграждения из колючей проволоки. Впоследствии выяснилось, что из-за этого от рваных ран погиб один взрослых лось. Кроме того, не менее четырех животных были ранены.

На место вызвали правоохранителей. Лица, которые установили колючую проволоку, ставшую причиной трагедии, устанавливаются. Виновникам грозят как минимум крупные штрафы.