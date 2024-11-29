Лучшее лесное место отдыха определили в Подмосковье в рамках соответствующего конкурса. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

На конкурс было подано 22 заявки от 19 лесничеств. Участники сами определяли локации для благоустройства и разрабатывали их дизайн. При создании малых архитектурных форм в основном использовался валежник.

«Стремясь обустроить популярные у граждан живописные участки, сотрудники лесничеств подошли к делу с душой», - отметил гендиректор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

Победителем конкурса был признан филиал «Русский лес». На втором и третьем местах — Подольский и Волоколамский филиалы соответственно. В пятерку лидеров также вошли Орехово-Зуевский и Ступинский филиалы.