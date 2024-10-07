Лучшего детского и взрослого врача определят в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Министерстве здравоохранения Московской области предлагают жителям региона выбрать лучшего детского и взрослого врача Подмосковья. На сайте «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор Московской области».
Конкурс проводится в регионе каждый год. На голосование вынесли кандидатуры 26 тысяч медиков Подмосковья — врачей всех специальностей.
Отдать свой голос за любимого врача можно до 6 ноября. По итогам голосования определят лучших детского и взрослого врачей Подмосковья. Победителей ждут призы.