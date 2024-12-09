Лучшие архитектурные проекты назовут в Подмосковье

Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» будут подведены в регионе на этой неделе, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Жюри конкурса предстоит оценить порядка сотни заявок и выбрать наиболее интересные и качественные проекты. Победителей конкурса наградят в рамках регионального архитектурного фестиваля.

В ходе деловой части фестиваля обсудят современные инструменты и новые сценарии культурного программирования населенных пунктов. В пленарной сессии примут участие представители областной и муниципальной власти и эксперты.