Лучшие архитектурные проекты назовут в Подмосковье
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Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» будут подведены в регионе на этой неделе, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Жюри конкурса предстоит оценить порядка сотни заявок и выбрать наиболее интересные и качественные проекты. Победителей конкурса наградят в рамках регионального архитектурного фестиваля.
В ходе деловой части фестиваля обсудят современные инструменты и новые сценарии культурного программирования населенных пунктов. В пленарной сессии примут участие представители областной и муниципальной власти и эксперты.