Лучшие подмосковные школьники получили подарочные экскурсии

В Подмосковье более 500 школьников получили подарочные экскурсии, мероприятия организовали с целью поощрения лучших обучающихся, которые продемонстрировали успехи в конкурсах различного уровня — от региональных до международных. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Среди участников – ученики из Балашихи, Богородского, Дубны, Серебряных Прудов и других округов. Так, например, они посетили Музей Победы, Музей техники Вадима Задорожного, ферму «Российские альпаки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.