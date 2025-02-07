Лучшие трудовые коллективы Подмосковья примут участие в региональном фестивале ГТО

Региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Подольске. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В программу фестиваля войдут пять дисциплин, в том числе подтягивания, наклоны вперед на гимнастической скамье и подъемы туловища из положения лежа.

За победу будут бороться команды, прошедшие муниципальный отбор. В их состав могут входить до десяти работников подмосковных организаций в возрасте от 25 до 59 лет.

Победители регионального этапа получат возможность представить Подмосковье на всероссийском фестивале ГТО.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы по развитию спортивной сферы в регионе за прошлый год.