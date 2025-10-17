Лучшие участники программы «Герои Подмосковья» будут зачислены в кадровый резерв
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Программа «Герои Подмосковья» позволит участникам специальной военной операции получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Лучшим из них по итогам обучения предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Проект доступен как действующим участникам СВО, так и демобилизованным ветеранам, у которых есть высшее образование и гражданство России. Обучение бесплатное, оно проходит по очно-заочной программе профессиональной переподготовки.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.