Лучшие участники программы «Герои Подмосковья» будут зачислены в кадровый резерв

Программа «Герои Подмосковья» позволит участникам специальной военной операции получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Лучшим из них по итогам обучения предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Проект доступен как действующим участникам СВО, так и демобилизованным ветеранам, у которых есть высшее образование и гражданство России. Обучение бесплатное, оно проходит по очно-заочной программе профессиональной переподготовки.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

