Лучших народных докторов определили в Подмосковье

В Подмосковье определили лучших народных докторов. Об итогах соответствующего конкурса рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В 2025 году за победу в конкурсе боролись свыше 26,7 тыс. медиков. В результате среди взрослых врачей победу одержала участковый терапевт Ногинской больницы Елизавета Карпович, среди детских врачей — хирург Видновской больницы Виктория Мирошникова. Победители получат денежные выплаты.

Помимо этого, в области скоро определят лучших врача, медсестру и фельдшера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия в регионе перинатальных центров.