Лучшим предпринимателям Подольска вручили награды

В Подольске наградили лучших предпринимателей

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Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]

Лучшим предпринимателям Подольска вручили муниципальные награды за особый вклад в развитие округа и в связи с Днем российского предпринимательства.

До этого представителей бизнеса региона поздравил с праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и регионального правительства в Подмосковье реализуются разнообразные меры помощи предпринимателям», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Первый зампред Совета депутатов Любовь Ушанева сообщила, что всего в округе 18 тыс. представителей малого бизнеса и 15 тыс. самозанятых. По словам председателя подольского отделения «Опоры России» Татьяны Яковлевой, участниками церемонии награждения стали свыше 150 предпринимателей Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил бизнес за открытый диалог.

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