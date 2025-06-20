Лучшим предпринимателям Подольска вручили награды
В Подольске наградили лучших предпринимателей
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Лучшим предпринимателям Подольска вручили муниципальные награды за особый вклад в развитие округа и в связи с Днем российского предпринимательства.
До этого представителей бизнеса региона поздравил с праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и регионального правительства в Подмосковье реализуются разнообразные меры помощи предпринимателям», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.
Первый зампред Совета депутатов Любовь Ушанева сообщила, что всего в округе 18 тыс. представителей малого бизнеса и 15 тыс. самозанятых. По словам председателя подольского отделения «Опоры России» Татьяны Яковлевой, участниками церемонии награждения стали свыше 150 предпринимателей Подольска.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил бизнес за открытый диалог.