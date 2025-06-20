Андрей Воробьев: Подмосковье четвертый год подряд входит в число лидеров по инвестпривлекательности

Подмосковье на протяжении четырех лет остается в числе регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя итоги национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ по версии АСИ. В этом году область заняла в нем третье место.

«Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил замруководителя администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив, а также АСИ и его руководителя Светлану Чупшеву за высокую оценку работы региона.

«В рамках комиссий Госсовета у регионов есть возможность в партнерстве с Правительством России продвигать наши идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил планы по локализации с производителями робототехники.