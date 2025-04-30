Лучшую спортивную команду среди дошкольников определили в Химках

Общегородская спартакиада «Здоровый дошкольник» прошла в 18-й раз в Химках. В мероприятии приняли участие около 70 команд, в состав которых вошли воспитанники детсадов.

Все эстафеты в рамках мероприятия были тематическими. Каждая из них была связана не только с физической подготовкой, но и с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием молодого поколения.

По итогам соревнований победителем была признана команда «Дельфиненок» из школы «Наследие». Второе место заняла команда «Кораблик» из школы № 14, а третье — команда «Гром» из школы № 1.

Ранее в Химках дали старт матчам в рамках Женской Лиги по футболу.