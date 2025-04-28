Женская Лига по футболу стартовала в Химках

В Химках стартовал первый сезон женской Лиги по футболу «ДаМы в спорте». Старт ему дали на стадионе «Новые Химки». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В рамках сезона в течение полугода команды из столицы и Подмосковья будут бороться за звание чемпионок.

Первые игры прошли 27 апреля. По их итогам начинающая команда «МамСити» одержала победу над командой «Розовые Пантеры» со счетом 3:0. Продолжающая команда «МамСити» сыграла вничью с «Мамазонками».

За победу в турнире борются восемь команд. Три из них — из Химок. Это две команды «МамСити» и команда «Немамкай» из Лунево. Матчи проходят каждое воскресенье на стадионе «Новые Химки».

Ранее в Химках прошел товарищеский матч в честь Анатолия Бышовца.