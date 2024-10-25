Лукошко с грибами и удочки забыли пассажиры в автобусах «Мострансавто» в этом году

Пассажиры автобусов компании АО «Мострансавто» с января текущего года забыли в салонах транспортных средств свыше 2,2 тысячи вещей. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В большинстве случаев в автобусах забывали банковские и социальные карты, проездные, телефоны, кошельки. С начала этого месяца в лидерах — дождевики и зонты.

В числе наиболее необычных находок — удочки и лукошки с грибами.

Все забытые предметы находятся в филиалах предприятия. Там их хранят в течение шести месяцев, после чего утилизируют.