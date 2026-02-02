Львова-Белова и посол ОАЭ в РФ провели акцию «Теплая зима» для семей Подмосковья

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова вместе с Посольством Объединенных Арабских Эмиратов в России провели благотворительную акцию «Теплая зима» для подмосковных многодетных семей, в том числе семей участников специальной военной операции, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью и семей в трудной жизненной ситуации. Она прошла в Общественной палате РФ.

«Мы постарались в эти морозные зимние дни согреть их своей заботой и подарить небольшой праздник. Вместе с господином послом передали подарки, гуманитарную помощь. А впереди семьи ждет экскурсия в „Москвариум“», — рассказала детский омбудсмен.

Она также поблагодарила Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в РФ, доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера. В рамках встречи они обсудили сотрудничество по вопросам семей с детьми. Львова-Белова также выразила благодарность за помощь в организации акции Благотворительному фонду «Страна для детей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.