Лыжники из Московской области стали призерами чемпионата ЦФО в Красногорске

Подмосковные спортсмены завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата Центрального федерального округа по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, мужская команда региона заняла второе место в эстафетной гонке 4х7,5 км. Артем Барков (областной Центр олимпийских видов спорта, Люберцы) стал бронзовым призером в классическом стиле на 15 км среди мужчин, Виктория Кирасирова (СШОР «Истина», Истра) – в этой же дисциплине на дистанции 10 км среди женщин. Кроме того, женская сборная стала второй в эстафете 4х7,5 км.

Состязания прошли в Красногорске (Московская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

