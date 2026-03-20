Лыжница из Подмосковья стала бронзовым призером на первенстве России

Представительница Подмосковья Екатерина Шибекина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стала бронзовым призером первенства России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в гонке свободным стилем на дистанции 10 км. На первом месте оказалась спортсменка из Вологодской области Алина Пеклецова, на втором — из Москвы Екатерина Никитина. В общей сложности участниками соревнований стали более 300 лыжников из 36 регионов России.

Состязания будут проходить до 22 марта в сельском поселении Чепецкое (Кировская область) в рамках государственной программы «Спорт России». Они являются отбором в состав сборной России на следующий сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.