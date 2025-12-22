Максим Забелин провел встречу с победителями профессиональной премии для медиков

«Всего в этом году победителями премии стали 90 медицинских специалистов. Сегодня пообщался с коллегами в неформальной обстановке, в том числе обсудили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения», — рассказал Забелин.