Максим Забелин провел встречу с победителями профессиональной премии для медиков

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Зампред областного правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин провел встречу с победителями региональной профессиональной премии для медиков.

Забелин поздравил специалистов, которые были признаны лучшими подмосковными врачами, фельдшерами, медсестрами и медбратьями. Также в рамках встречи обсудили актуальные вопросы.

«Всего в этом году победителями премии стали 90 медицинских специалистов. Сегодня пообщался с коллегами в неформальной обстановке, в том числе обсудили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения», — рассказал Забелин.

Премия проводится каждый год. Ее победители получают денежные выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве медицинских учреждений в регионе.

