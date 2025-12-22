Максим Забелин провел встречу с победителями профессиональной премии для медиков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Зампред областного правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин провел встречу с победителями региональной профессиональной премии для медиков.
Забелин поздравил специалистов, которые были признаны лучшими подмосковными врачами, фельдшерами, медсестрами и медбратьями. Также в рамках встречи обсудили актуальные вопросы.
«Всего в этом году победителями премии стали 90 медицинских специалистов. Сегодня пообщался с коллегами в неформальной обстановке, в том числе обсудили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения», — рассказал Забелин.
Премия проводится каждый год. Ее победители получают денежные выплаты.
