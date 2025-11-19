Максим Забелин проверил работу Подольской областной клинической больницы
Максим Забелин посетил с рабочим визитом Подольскую ОКБ
Фото: [t.me/podolskadm]
Зампред правительства Московской области — глава Министерства здравоохранения Московской области Максим Забелин проверил работу Подольской областной клинической больницы.
В поликлинике обособленного структурного подразделения № 4 Забелин осмотрел кабинеты неотложной медпомощи для пациентов с признаками ОРВИ и телемедицины. Также ему доложили о выполнении плана по диспансеризации.
В стационаре на Кирова Забелин пообщался с сотрудниками и участниками спецоперации, которые лечатся в травматологическом отделении.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пообщался с военнослужащими, находящимися на лечении в санатории в Солнечногорске.