Максим Забелин проверил работу Подольской областной клинической больницы

В поликлинике обособленного структурного подразделения № 4 Забелин осмотрел кабинеты неотложной медпомощи для пациентов с признаками ОРВИ и телемедицины. Также ему доложили о выполнении плана по диспансеризации.

В стационаре на Кирова Забелин пообщался с сотрудниками и участниками спецоперации, которые лечатся в травматологическом отделении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пообщался с военнослужащими, находящимися на лечении в санатории в Солнечногорске.