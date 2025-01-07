Мария Нагорная встретилась с семьями военнослужащих в Жуковском

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Фото: [Министерство территориальной политики МО]

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная встретилась с семьями военнослужащих в Жуковском. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Так, Нагорная вместе с главой муниципалитета Борисом Аубакировым провела встречу с Жуковским отделением Комитета семей воинов Отечества.

Жен и матерей бойцов поздравили с зимними праздниками. Также обсудили ближайшие планы и самые актуальные запросы.

«С таким тылом нашим ребятам ничего не страшно. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваши семьи, и каждый боец вернется домой целым и невредимым», - обратилась Нагорная к участницам встречи.

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