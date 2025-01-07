Мария Нагорная встретилась с семьями военнослужащих в Жуковском
Фото: [Министерство территориальной политики МО]
Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная встретилась с семьями военнослужащих в Жуковском. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
Так, Нагорная вместе с главой муниципалитета Борисом Аубакировым провела встречу с Жуковским отделением Комитета семей воинов Отечества.
Жен и матерей бойцов поздравили с зимними праздниками. Также обсудили ближайшие планы и самые актуальные запросы.
«С таким тылом нашим ребятам ничего не страшно. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваши семьи, и каждый боец вернется домой целым и невредимым», - обратилась Нагорная к участницам встречи.