Масштабная акция, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости, прошла в Реутове

В Реутове провели акцию по профилактике нетрезвого вождения. Она была приурочена к Всероссийскому дню трезвости, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках акции водителям раздали наборы для контроля трезвости, в состав которых входят три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. С помощью такого набора можно оценить наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Также Союз безопасности дорожного движения Подмосковья провел тренинг «Без Промилле». Все желающие с помощью специальных очков могли взглянуть на мир глазами нетрезвого водителя. Опыт позволил лично ощутить искажение восприятие и замедление реакции.

«Безопасность наших граждан — наш безусловный приоритет, и в этом вопросе компромиссов быть не может. Нулевая терпимость к алкоголю за рулем — это не просто лозунг, а требование времени и гарантия сохранения жизней на дорогах всей Московской области», — подчеркнул начальник Балашихинской Госавтоинспекции Иван Теплов.

