Масштабная проверка систем противопожарного водоснабжения стартовала в Клину
В Клину начали проверять все источники воды для тушения пожаров
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Масштабная проверка всех систем противопожарного водоснабжения стартовала в Клинском округе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
В состав специальной комиссии вошли представители ЗАО «Водоканал», отдела ГО и ЧС управления безопасности администрации и 13 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону. Также к работе привлекли кадетов колледжа «Подмосковье».
В рамках проверок оценят состояние 987 гидрантов, 73 искусственных водоемов и 17 водонапорных башен.
Комиссия проверила уже 57% объектов. Полностью завершить работы планируется до 20 октября.