Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

Человеческий мозг может быть не единым органом, а двумя древними нервными системами, которые в ходе эволюции оказались объединены, сообщает Yahoo со ссылкой на исследование Stanford Medicine. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Команда под руководством биолога развития Кайла Ло обнаружила, что передняя и средняя части мозга формируются из одного типа клеток-предшественников, а задняя часть — из другого. Эти клеточные линии разделены уже на самых ранних стадиях эмбрионального развития и практически не пересекаются.

Передний мозг отвечает за язык, сознание и абстрактное мышление. Задний, включая структуры ствола мозга, контролирует дыхание, сердцебиение, сон, глотание и другие автоматические функции.

Исследователи проследили похожее разделение нервных систем более чем на 550 млн лет эволюции — у рыб, птиц и даже далеких родственников человека.

Открытие также помогло ученым впервые надежно выращивать в лаборатории функциональные двигательные нейроны заднего мозга человека. В будущем это может упростить изучение склероза, спинальной мышечной атрофии и других заболеваний, затрагивающих ствол мозга.