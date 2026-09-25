Производители и дизайнеры Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Сделано на Золотом кольце»

Подмосковные ремесленники, дизайнеры и производители смогут принять участие в конкурсе «Сделано на Золотом кольце» от Центра стратегических разработок. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие направлено на поддержку современной продукции регионов национального туристического маршрута. Кроме того, оно будет способствовать развитию локальных брендов и созданию новых возможностей для продвижения производителей. Участниками могут стать мастера народных художественных промыслов и ремесел, художники, дизайнеры, творческие мастерские и не только. Они смогут представить изделия, основанные на традиционных промыслах, современные туристские сувениры, дизайнерскую продукцию и специальные разработки к 60-летию «Золотого кольца».

Победителей определят в пяти номинациях, среди них — «Наследие Золотого кольца», «Современное прочтение традиций Золотого кольца», «Туристский сувенир Золотого кольца», «Собери Золотое кольцо» и «Юбилейный сувенир. Золотое кольцо — 60 лет». Заявку можно подать на сайте.

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