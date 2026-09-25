Еще один центральный тепловой пункт капитально отремонтируют в Реутове

В Реутове планируется капитально отремонтировать еще один центральный тепловой пункт. В регионе был объявлен соответствующий конкурс, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В частности, капитальный ремонт проведут на ЦТП №5 котельной №1 по адресу: Реутов, улица Комсомольская, д.5А. В рамках модернизации на объекте заменят изношенное оборудование. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.