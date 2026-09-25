В Подмосковье на базе лагеря «Литвиново» прошел фестиваль для семей бойцов СВО

Тематический фестиваль для детей и вдов участников СВО прошел в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Мероприятие прошло при совместной поддержке Фонда «Защитники Отечества» и ГУ МВД России по Московской области. В его рамках состоялось чаепитие с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольгой Ермаковой.

В программу фестиваля вошли творческие мастер-классы и активности для детей. Все желающие могли поиграть в боулинг, бильярд и настольный теннис.

Также сотрудники ВТБ рассказали о правилах безопасного поведения в интернете, способах защиты персональных данных и распространенных схемах мошенничества. В завершение прошел концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья».