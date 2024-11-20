Масштабное шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» пройдет в Подмосковье

Жителей и гостей Подмосковья в период новогодних праздников ждет масштабное ледовое шоу — «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Представление состоится в нескольких округах региона, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Новое шоу — это симбиоз русского балета и ледового шоу под живую музыку, которую исполнит симфонический оркестр. Его дирижером выступит Иван Никифорчин.

Исполнители главных ролей в ледовом шоу — знаменитые фигуристы, которые принимают участие в ледовых представлениях мирового уровня. В их числе Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Максим Мирошкин, Апполинария Панфилова и другие.

Площадками проведения шоу в Подмосковье станут «ЛД Витязь» в Подольске, «Арена Балашиха» и «Арена Мытищи» в одноименных округах.

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