Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Ногинске в отдел полиции были доставлены 42 человека после массовой драки со стрельбой. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на площади Ленина. Между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе разборок было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с оружием.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 42 человек для установления обстоятельств случившегося. Также правоохранители изъяли травматическое оружие. В результате инцидента одному человеку потребовалась помощь врачей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мытищах госпитализировали мужчину после конфликта со стрельбой.