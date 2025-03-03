В Мытищах госпитализировали мужчину после конфликта со стрельбой

В ГУ МВД России по Московской области сообщили о дорожном конфликте со стрельбой, который произошел 3 марта на Олимпийском проспекте в Мытищах. В результате пострадал один человек.

Конфликт произошел между двумя водителями. Словесная перепалка переросла в ссору, в ходе которой один из мужчин распылил во второго перцовый баллончик. Тот в ответ начал стрелять из травматического оружия в сторону оппонента.

В результате один из участников конфликта получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в ведомстве сообщили о задержании мужчины, который напал с ножом и металлическим прутом на полицейских в Коломне.