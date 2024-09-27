Мастер-класс по созданию гербария провели для маленьких пациентов областного онкодиспансера

Мастер-класс по созданию гербария провели для маленьких пациентов Московского областного онкодиспансера. Занятие было организовано волонтерами одного из благотворительных фондов, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе занятия пациенты онкологического (детского) отделения №7 создали собственные композиции из бумаги и высушенных листьев и цветов.

Как отметили в учреждении, у пациентов отделения нет возможности посещать массовые мероприятия, поэтому для них имеют большое значение подобные занятия в стенах диспансера.