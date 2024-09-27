Мастер-класс по созданию гербария провели для маленьких пациентов областного онкодиспансера
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Мастер-класс по созданию гербария провели для маленьких пациентов Московского областного онкодиспансера. Занятие было организовано волонтерами одного из благотворительных фондов, передает Министерство здравоохранения Московской области.
В ходе занятия пациенты онкологического (детского) отделения №7 создали собственные композиции из бумаги и высушенных листьев и цветов.
Как отметили в учреждении, у пациентов отделения нет возможности посещать массовые мероприятия, поэтому для них имеют большое значение подобные занятия в стенах диспансера.
«Это помогает не только отвлечься от больничных будней, но и научиться чему-то новому и показать себя с творческой стороны», — отметила завотделением Евгения Инюшкина.