Мебельный цех загорелся в Подольске

Цех по производству мебели и пластиковых окон загорелся в Подольске, передает Прокуратура Московской области. По факту случившегося была организована проверка.

Сообщение о возгорании поступило примерно в два часа дня в среду. Отмечалось, что пожар произошел на предприятии, расположенном на Станционной улице.

Сейчас площадь возгорания составляет около 1,4 тысячи квадратных метров.

Установление всех обстоятельств и причин пожара находится на контроле городской прокуратуры Подольска.