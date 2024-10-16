Всероссийский медиафорум «ЮНКОР» стартовал в Подмосковье. В мероприятии принимают участие свыше ста человек из 33 регионов РФ, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Форум проходит в Серпухове. Его участники — юнармейцы, которые занимаются журналистикой и ведут персональные блоги.

В церемонии открытия форума приняли участие участник СВО Виктор Исаев, замначальника главного штаба «ЮНАРМИИ» Екатерина Чижикова, директор спортивной базы «Лесная опушка» Татьяна Зражевская, ветеран боевых действий Вячеслав Шевяков.

В завершение церемонии открытия участники развернули масштабный флаг «ЮНАРМИИ». Теперь их ждет три дня лекций, встреч с бойцами СВО, мастер-классы и интенсивы.