Медики из Подмосковья подали более 70 заявок на получение социальной ипотеки

В 2026 году в Подмосковье медицинским специалистам планируют выдать 81 свидетельство на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека», которая реализуется в регионе с 2016 года, уже было подано более 70 заявок на участие. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Программа „Социальная ипотека“ позволяет медицинским специалистам обзавестись собственным жильем. За время ее действия свидетельства на приобретение жилья получили более 2 тыс. подмосковных медработников», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Проект позволяет сотрудникам получить от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Компенсацию суммы основного долга выплачивают в течение 10 лет, получатель ипотеки при этом платит только проценты по кредиту. Подать заявку можно здесь.

Узнать подробнее о мерах поддержки медработников можно здесь.

