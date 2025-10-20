Медработники Московской области освоили почти 500 участков в рамках программы «Земля врачам»

В Подмосковье земельные участки, предоставленные в рамках программы «Земля врачам», освоили 472 медицинских работника, они уже построили дома или ведут строительство. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что в общей сложности с начала действия закона медикам передали более 2,5 тыс. земельных участков.

«Лидерами по освоению земельных участков за весь период, начиная с 2021 года, стали следующие муниципальные образования: Домодедово, где уже построили или строят дома 80 врачей, Коломна — 54 врача, Пушкинский район — 48, Орехово-Зуевский район — 32, Ступино — 31», — отметил министр.

Претендовать на меру поддержки могут работники 39 специальностей в 32 городских округах, подать заявку на получение земли можно через местную администрацию.

