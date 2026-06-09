Мелихово приглашает на фестиваль пионов «Пиономания»

Музей‐заповедник А.П. Чехова «Мелихово» готовит для гостей яркий летний праздник — фестиваль пионов «Пиономания», который пройдет 13 июня. Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, идея фестиваля тесно связана с особой привязанностью Антона Павловича к цветам. Фестиваль начнется в 12:00, возрастное ограничение — 12+.

Центральным событием станет выставка пионов, организованная совместно с Главным ботаническим садом им. И.В. Цицина РАН и питомником «Pionnik». Посетители смогут полюбоваться богатой палитрой оттенков и познакомиться с редкими сортами этих пышных цветов.

Особую атмосферу создаст программа «Послания прошлого. Цветочное очарование в открытках». Ее представит Василий Волков, президент общества филокартистов. Он поделится увлекательными историями об открытках XIX–XX веков, где цветочные мотивы играли особую роль.

Музыкальная часть фестиваля порадует разнообразием: гостей ждет «Цветочный блюз» в исполнении пианиста Сергея Курило, лауреата международных конкурсов, а также программа струнного квартета им. П.И. Чайковского с подборкой классических произведений. Нежные переливы арфы и флейты прозвучат в исполнении Дарьи Рудометовой (выпускницы ГКА им. Маймонида) и Екатерины Фоминой, лауреата всероссийских и международных конкурсов.

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