Мероприятие «Открытие теплого сезона» пройдет в парках Подмосковья

Общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» пройдет в подмосковных парках 1–3 мая. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей более чем 90 парков региона ждут концерты, творческие мастер-классы, показательные выступления, экскурсии, игры и конкурсы, а также открытие общественных огородов.

К примеру, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 1 мая можно будет принять участие в посеве семян растений в аптекарском огороде. В Центральном парке Лобни пройдет дискотека. В Свердловском парке Лосино-Петровского 1 мая состоится шествие «Мир! Труд! Май!».

В парке «Елочки» в Домодедово 2 мая пройдет концерт группы «Пропаганда». В городском парке Павловского Посада 3 мая будут работать «Мастерская весенних чудес» и выставка-фотозона с элементами павловопосадских платков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства Центрального парка в Щелково.