Мероприятия ко Дню отца проходят в подмосковных библиотеках

В подмосковных библиотеках начали проходить мероприятия, посвященные Дню отца, который отпразднуют в это воскресенье. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей проведут интеллектуальные турниры, конкурсы стихов, мастер-классы и не только. Так, например, подольские библиотеки организовали марафон «Папой быть не так-то просто…», красногорские — турнир «Умники и умницы», на котором папы будут состязаться с детьми и так далее.

В ведомстве напомнили, что книги, посвященные папам, можно забронировать с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» или приложения «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 0+