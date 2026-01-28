Мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда, прошли в колледже «Энергия»

В структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли мероприятия в честь Дня памяти жертв Холокоста и Дня полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Для учащихся организовали показ тематических документальных фильмов и открытый урок. В его рамках участник специальной военной операции рассказал о жизни блокадного Ленинграда и о своем опыте службы.

Также в колледже провели тематические классные часы, в ходе которых с учащимися обсудили важность сохранения исторической памяти.

«Такие события заставляют задуматься о ценности мирной жизни и простого хлеба на нашем столе. Память о подвиге ленинградцев навсегда останется в наших сердцах», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о росте числа заявлений на поступление в колледжи региона.