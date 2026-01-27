Мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда, прошли в школах Подмосковья
Фото: [Министерство образования Московской области]
Мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, прошли в школах и колледжах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В школах вместо звонка звучал отрывок из Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. На уроках истории детям показали документальный фильм о блокаде Ленинграда. В гимназии Долгопрудного прошла тематическая лекция для младшеклассников, а студенты колледжа «Энергия» посетили тематический спектакль «Метроном».
