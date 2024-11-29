Мероприятия, приуроченные ко Дню правовой помощи детям, провели в Подмосковье

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Мероприятия, которые были приурочены ко Дню правовой помощи детям, провели в Подмосковье помощники уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Акции были нацелены на расширение кругозора учащихся, формирование основ правосознания и развитие навыков по защите своих прав и законных интересов.

«Было уделено внимание антикоррупционному просвещению детей, финансовой грамотности и способами защиты от мошенничества», — отметила Фаевская.

К примеру, в Богородском округе провели лекцию для студентов-электромонтажников, а в Королеве — заседание комиссии по делам несовершеннолетних.