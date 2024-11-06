Меры государственной поддержки бизнеса обсудили в Подмосковье. Тематическая конференция прошла в СберУниверситете, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках конференции выяснилось, что самые востребованные меры поддержки — это займы Фонда развития промышленности, промышленная ипотека, поддержка лизинга и региональная поддержка инвестиций.

Как отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева, Подмосковье и Сбер — давние партнеры в части реализации программ поддержки предпринимателей. С банком реализуются программы промышленной ипотеки, поддержки предприятий, которые запускают проекты в самых значимых отраслях промышленности.

Резидентами подмосковных ОЭЗ и индустриальных парков стали 82 компании. В их проекты инвестировано более 37 миллиардов рублей. На предприятиях появится более четырех тысяч рабочих мест.