Меры налоговой поддержки усилили в Подмосковье, передает Министерство экономики и финансов Московской области. Такие решения приняли для того, чтобы оказать поддержку предпринимателям.

Так, в регионе была расширена категория налогоплательщиков, которые имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Теперь в их число входят заказчики-застройщики и генподрядчики, на балансе которых учтены жилые помещения и (или) апартаменты.

Компании, которые управляют закрытыми паевыми инвестиционными фондами, могут оформить льготу по налогу на имущество в отношении жилых помещений и апартаментов, входящих в состав фондов и сдаваемых в аренду.

Кроме того, освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении коммунальных объектов ресурсоснабжающие организации и организации, которые заключили концессионное соглашение с регионом или муниципалитетом.