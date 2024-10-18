Меры поддержки для экскурсоводов планируют ввести в Подмосковье

Меры поддержки для работников музеев, в частности экскурсоводов, планируют ввести в Подмосковье. Об этом сообщили в Московской областной Думе по итогам соответствующего заседания.

По словам главы Минкультуры и туризма региона Василия Кузнецова, в области ведется разработка единого порядка учета экскурсионной нагрузки, автоматизируются отчеты. Это позволит создать в Подмосковье прозрачную систему поощрения лучших экскурсоводов.

«Плюс от подобных мер цифровизации — это еще и оптимизация процесса оказания музейных услуг, вывод его на качественно новый уровень, к чему сейчас очень требовательны посетители», – отметил министр.

В ходе заседания также обсудили вопрос популяризации музеев среди молодежи. В регионе могут создать перечень музеев, которые будут рекомендованы для посещения школьниками. В дальнейшем такой список могут разослать школам региона.

Говоря о цифровизации, обсудили работу Пушкинской карты. Сейчас по такой карте можно посетить 21 муниципальный музей из 50. В планах — внедрить проект во всех подобных учреждениях. Также на заседании отметили важность систематизации и актуализации состояния муниципальных музеев, создания новой государственной программы для таких учреждений.