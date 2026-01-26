Международный день без интернета отметили в образовательных учреждениях Подмосковья. Об итогах акции рассказали в Министерстве образования Московской области.

Тематические мероприятия провели советники по воспитанию. В них приняли участие свыше 245 тыс. человек — школьников, студентов, педагогов и родителей.

К примеру, «Навигаторы детства» рассказали школьникам о преимуществах временного отдыха от гаджетов и разработали вместе с ними план идеального дня без интернета.

В музыкальной гостиной «Живой звук» ребята подготовили творческие номера, а в авторской мастерской «Голос поколения» участники создали собственные любительские издания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проекте по созданию научно-технологического центра «Долина Физтеха» в Долгопрудном.