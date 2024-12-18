Международный день чая отметили в Подмосковье, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, в регионе состоялась акция «Парки.Баранки».

Также к празднованию присоединился Подольск. В местном парке имени Талалихина открыли резиденцию Деда Мороза и самоварную станцию. Общее число гостей праздника превысило две тысячи человек.

По итогам двух прошлых месяцев жители Подмосковья купили тринадцать с половиной тонн чая: почти семь тонн было куплено в октябре и свыше шести с половиной тонн — в ноябре.