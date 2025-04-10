Международный форум «Туризм: наука и образование» прошел в Химках

В Химках на базе Российской международной академии туризма провели восьмой международный форум «Туризм: наука и образование», его участниками стали около 100 человек, включая преподавателей, студентов и представителей туристических компаний и госструктур. Об этом сообщили в пресс-службе администрация округа.

В форуме приняли участие представители не только России, но и других стран, включая Индию, Филиппины и Белоруссию. В рамках мероприятия обсуждалась тема изменения подготовки специалистов для туризма и гостеприимства для того, чтобы она соответствовала требованиям современного рынка. Участники также затронули вопросы развития гастрономического туризма, подготовки студентов на практике, управления в туризме и не только.

«Сейчас в России много делается для развития внутреннего туризма. Наш форум посвящен трансформации системы подготовки кадров. Сегодня в рамках международного форума будем намечать какие кадры готовить и как. Обсудим новую национальную систему образования», — отметил ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.

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