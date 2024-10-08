Межрайонный эндокринологический центр открыли в Одинцово

Межрайонный эндокринологический центр был открыт на базе Одинцовской областной больницы в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом», сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждении можно будет пройти углубленное обследование у эндокринолога, офтальмолога и невролога, а также в кабинете «диабетической стопы».

В Одинцовской областной больнице на учете стоит семнадцать тысяч пациентов с сахарным диабетом. Для профилактики осложнений этого заболевания следует как минимум раз в год обследоваться у специалистов. Сделать это можно будет в новом центре.

Получить направление в учреждение можно у лечащего врача. Помощь оказывается по полису ОМС.