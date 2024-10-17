Миллион автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья утром в четверг

Утром в четверг на дорогах региона было зафиксировано порядка одного миллиона транспортных средств, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Этот показатель на два процента превышает среднее значение за сентябрь.

В ведомстве отметили, что загруженность дорог региона сегодня утром составляет пять баллов. В основном движение затруднено на М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» по направлению в столицу.

В министерстве предупредили, что на дорогах местами возможен туман. В связи с этим автовладельцев призвали к предельной внимательности и осторожности.